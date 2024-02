»Pred nami se prvič v zgodovini dogaja genocid, ki ga v živo prenašajo mediji«

IZJAVA DNEVA

"V tem trenutku svet ni ravno odprt in gostoljuben za Palestince. Zdaj je res jasno tisto, kar smo že vsi vedeli: da sta bila ideja o človekovih pravicah in mednarodni pravni sistem postavljena, da ščitita interese Zahoda. Pred nami se prvič v zgodovini dogaja genocid, ki ga v živo prenašajo mediji. Zahod ga ne le gleda, pač pa celo plačuje, aktivno sodeluje, pošilja orožje in opremo za tiste, ki ga izvajajo. Tožba Južne Afrike je del globalnega upora. Khalas! (Dovolj!) Dovolj je neskončnih vojn, kraje zalog in zakladov tujih dežel."

(Palestinsko-ameriška pisateljica in aktivistka Susan Abulhawa o tem, da živi v deželi, ki podpira okupatorsko silo: via Nedelo)