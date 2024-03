Končno poprava krivic izbrisanim?

V Sloveniji še danes živijo izbrisani, ki so še vedno izbrisani – brez osnovnih ekonomskih, socialnih in zdravstvenih pravic

Transport spomenika izbrisanim iz Kamnika do Parka izbrisanih pred novo stavbo centra Rog v Ljubljani

© Željko Stevanić

V ponedeljek, 26. februarja, je minilo 32 let od izbrisa – največje enkratne sistemske kršitve človekovih pravic v zgodovini Slovenije. Tega dne leta 1992 je slovenska poosamosvojitvena oblast iz registra stalnega prebivalstva izbrisala 25.671 ljudi, večinoma državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik (in tudi nemalo slovenskih državljanov) in jim s tem odvzela pravico bivanja v državi, prav tako pa vse ekonomske, socialne in zdravstvene pravice. V Sloveniji še danes živijo izbrisani brez vseh pravic, več kot polovica izbrisanih pa je bila tako ali tako oblastno izvzeta iz poprave krivic. Na mizi je nov zakon, ki bi vse te krivice po več kot treh desetletjih vendarle odpravil.