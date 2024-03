Slovenija : Izrael

Košarkarsko tekmo med Slovenijo in Izraelom so spremljali protesti

Igralec in nekdanji poslanec Franci Kek se je, oblečen v barve palestinske zastave, med tekmo v znak protesta ulegel na igrišče

© Željko Stevanić/IFP

Kljub pozivom, naj Košarkarska zveza Slovenije tekmo odpove, je bila v nedeljo v koprski športni dvorani Bonifika tekma med slovensko in izraelsko košarkarsko reprezentanco. Policija je dogodek označila za tveganega, zato je bilo okoli dvorane videti do zob oboroženo policijo in vozila s tehnologijo za snemanje in fotografiranje dogajanja, nebo nad dvorano pa je preletaval helikopter. Previdnost je bila odveč, pred dvorano se je zbralo nekaj deset protestnikov iz Slovenije in sosednje Italije, ki so mirno opozarjali na genocid nad Palestinci, skupina protestnikov pa se je udeležila tudi same tekme, pri čemer so protestniki, poostrenemu nadzoru navkljub, na tribunah razgrnili več transparentov v podporo Palestini in palestinskih zastav.