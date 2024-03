»Kdaj bom jaz na vrsti?«

Resnične zgodbe prebivalcev Anhovega in srednje Soške doline, ki jih je kapital dolgo poskušal utišati

Zgodbe o Anhovem so na dogodku delili (z leve proti desni): Monika Weiss (novinarka Mladine), Helena Markič (upokojena medicinska sestra iz lokalnega zdravstvenega doma), Miha Stegel (župan občine Kanal ob Soči), Nataša Lipužič (domačinka in medicinska sestra), Lilijana Mišigoj (domačinka), Jasmina Jerant (aktivistka društva Eko Anhovo) in Mojca Dumančič (novinarka RTV Slovenija)

© Katarina Kolenc

Zgodba o Salonitu Anhovo je zgodba o ekološki katastrofi, ki traja že 100 let. V Salonitu Anhovo so do leta 1996, ko je bila raba azbesta prepovedana, izdelovali azbestne in cementne izdelke. Posledice za tamkajšnje krajane so bile katastrofalne – ljudje so začeli zbolevati in umirati za azbestozo, za različnimi oblikami pljučnih bolezni, za pljučnim rakom. A to ni preteklost. Še vedno zbolevajo. Še vedno umirajo. Salonit Anhovo, poleg cementarne je to danes tudi sosežigalnica odpadkov, pa še naprej dan za dnem zastruplja tamkajšnji zrak, vodo in zemljo. Tamkajšnje ljudi.