Medvedi v kletkah

Kljub prepovedi lahko nekatere gostilne še vedno razstavljajo medvede v kletkah

Medved Mitko na turistični kmetiji Abram na Nanosu

© Four paws

V Sloveniji je že od leta 2004 zasebnikom prepovedano zadrževanje iz narave odvzetih medvedov v kletkah. A še danes so tako zaprti vsaj štirje medvedi na vsaj štirih lokacijah, večinoma kot zanimivost ob gostilnah oziroma kmetijah, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom. Mednarodna nevladna organizacija Four paws s sedežem na Dunaju, ki se posveča reševanju ujetih divjih živali, ponuja brezplačno premestitev teh živali v zatočišča za medvede v naravnem okolju. Kako se bodo odločile oblasti?

Lastniki omenjenih medvedov so ob uvedbi prepovedi lahko zaprosili za dovoljenje, da imajo medvede še naprej v kletkah pod določenimi pogoji in dokler ne bo možnosti za namestitev v primernejše okolje. Pogoji so: zunanji ograjeni prostor v velikosti vsaj 150 kvadratnih metrov z možnostjo podzemnih rovov in plezal ter notranji prostor, velik šest kvadratnih metrov, bazen, velik 60 kvadratnih metrov in globok meter in pol, ter sveža prehrana, sestavljena iz rib, mesa, sadja in zelenjave.

Veterinarji organizacije Four paws so maja lani v spremstvu tedanjega direktorja uprave za varno hrano Branka Podpečana opravili več ogledov in ugotovili, da niti en lastnik ne izpolnjuje pogojev, zato slovenskim oblastem predlagajo zaplembo medvedov, za katere sami ponujajo primerno namestitev. Od lanskega junija si prizadevajo za sestanke s predstavniki ministrstva za naravne vire, da bi čim prej rešili čim več medvedov.

A doslej niso dosegli veliko. Po mnenju direktorice organizacije Eve Rosenberg je sramotno, da Slovenija dopušča, da »živali živijo v tako bednih razmerah. Medvedi že desetletja živijo v ozkih kletkah, na golem betonu, brez zaščite pred vremenskimi vplivi, brez primerne hrane in zdravstvene oskrbe. Kljub našim intenzivnim prizadevanjem slovenske oblasti kar naprej odlagajo srečanja z nami. Tudi po tragični in povsem izogibni smrti enega od medvedov se zdi, da se še vedno ne bodo zganile. Zdravstveno stanje živali je res žalostno, zdaj potrebujejo našo pomoč – moramo jih spraviti od tam.« Ko so lani spomladi zagovorniki pravic živali začeli akcijo za rešitev medvedov, jih je bilo v kletkah zaprtih skupaj šest. V začetku letošnjega leta pa je umrl medved Felix, ki je bil več kot 30 let zaprt v kletki restavracije in hotela Tušek v Gornjih Ložinah na Kočevskem, kjer v kletki ostaja medvedka Maša.

Na ministrstvu za naravne vire, ki ga vodi Jože Novak, pojasnjujejo, da so konec lanskega leta »pristojne inšpekcije« seznanili z ugotovitvami veterinarja mednarodne organizacije Four paws in predlagali, naj stanje na terenu preverijo še same. »Če bosta pristojna inšpektorata ugotovila kršitve in bo za medvede treba zagotoviti novo življenjsko okolje, bomo upoštevali sodelovanje z omenjeno mednarodno nevladno organizacijo,« dodajajo. Dodatna pojasnila smo prejeli od uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki jo vodi Vida Znoj. Pojasnjujejo, da na področju njihove pristojnosti doslej ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi lahko bile razlog za odvzem živali (torej mučenja živali), pač pa manjše nepravilnosti – »neskladja s stališča higiene bivanja in veterinarske oskrbe, vendar so bila ta neskladja nato vedno tudi odpravljena«. Dodajajo, da v upravi »nimamo zadržkov v zvezi z morebitnimi premiki teh medvedov. Zavedamo se, da bi lahko bilo bivanje teh živali na splošno boljše. Hkrati pa je treba, v smotru dobrobiti živali, upoštevati tudi stanje in starost teh živali ter vprašanje o dejanskem izboljšanju dobrobiti v primeru selitve; predvsem sam prevoz in zmožnost prilagoditve na novo okolje.«