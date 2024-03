Katoliška cerkev je v Sloveniji znova napovedala boj proti zlorabam

Premalo in prepozno

Italijanka Gloria Branciani in Slovenka Mirjam Kovač, nekdanji nuni, ki sta Marka Rupnika obtožili spolne zlorabe

© Profimedia

Katoliška cerkev je že junija lani sprejela nov »Delovni načrt celostnega programa zaščite mladoletnih in ranljivih odraslih«, s katerim naj bi učinkoviteje obravnavala in preprečevala spolne in druge zlorabe. »Celostni program naslavlja preteklost, sedanjost in prihodnost z namenom, da bi prispeval k sprejetju, predelavi, integraciji in pozitivni usmeritvi izkušnje, ki jo je v našem prostoru prebudila tema spolnih zlorab,« je zapisano v sklepu uradnega dokumenta, ki ga je podpisal predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje.