»Zastopam socialistične ideje«

IZJAVA DNEVA

"Verjamem v odgovorno obliko demokratičnega vladanja, zastopam socialistične ideje, kar pomeni družbo, utemeljeno bolj na potrebah vseh kot na pohlepu nekaterih. Mislim, da je okoljski aspekt našega življenja zelo pomemben. Očitno so tu podnebne spremembe, očitno je tu potreba po veliki spremembi odnosa. Ne moremo več staviti na planet, ki bi bil utemeljen na ekonomiji prostega trga. Zato sem tako zagovarjal 'zeleno industrijsko revolucijo' in zeleni 'new deal'. Zame gresta okolje in socialna pravičnost skupaj, eno ni v nasprotju z drugim."

(Jeremy Corbyn, član britanskega parlamenta, med letoma 2015 in 2020 vodja laburistične stranke, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o tem, da nikoli ni bi usklajen z britansko družbeno ideologijo)

Jeremy Corbyn

© Luka Dakskobler

