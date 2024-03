»Najemnine morajo biti nizke, njihova rast pa močno omejena«

IZJAVA DNEVA

"Avstrija je zaradi dediščine Rdečega Dunaja in dolgoletne trdne nadvlade socialnih demokratov še danes med najbolj naprednimi državami, kar se tiče urejanja stanovanjske problematike in upoštevanje načela, da je dostop do dostojnega bivanjskega prostora človekova pravica, ne pa blago, ki bi bilo namenjeno špekuliranju in kovanju dobičkov."

"Če želimo slediti Avstriji, se moramo v Sloveniji zavzemati za model najemnih stanovanj, ki bodo pod kolektivnim ali javnim nadzorom, kjer bodo najemnine nizke, njihova rast pa močno omejena, če ne kar prepovedana. Ne vidim razloga, zakaj tudi v Sloveniji ne bi mogli imeti neprofitnih stanovanj za širšo populacijo, ne le za socialno marginalne skupine. Edini faktor, ki to preprečuje, je pomanjkanje politične volje in tiho zavezništvo politikov z nepremičninskimi in gradbenimi magnati."

(Dr. Ana Podvršič, ekonomistka in sociologinja ter dobra poznavalka stanovanjskega trga v sosednji Avstriji, predvsem pa na Dunaju, o tem, da slovenski politiki, ki se zavzemajo za nekakšen avstrijski model javnih najemnih stanovanj, bodisi ne poznajo stanja v Avstriji ali se sprenevedajo; via Večer)