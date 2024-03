»Naciste najdemo po vsej Evropi, mar ni res?«

IZJAVA DNEVA

"Naciste najdemo po vsej Evropi, mar ni res? Ne le v Nemčiji in Ukrajini, tudi v Angliji in kar nekaj jih je še živih. Ta dediščina obstaja povsod. Tako da, če jih iščemo, bomo naciste zlahka našli. Ampak zagotovo je bila to velika napaka za Kanado, ki je dala Rusom ogromno materiala za akcije znotraj države, kar smo tudi videli. Rusi so vse skupaj veselo poobjavljali in ustvarili celo kampanjo iz zadeve, še posebej med skrajno desnico, češ, Trudeaujeva vlada podpira nacije, kar vem, da ni res. Če bi vedeli za ozadje tega človeka, ga ne bi nikdar počastili. Nespametna napaka. Ampak moramo tudi vedeti, da je ogromno ljudi imelo prednike, stare starše, ki so bili nacisti, poglejte samo v Nemčiji. Pa ne bomo zato rekli, da so danes vsi Nemci naciji. Tudi Hrvati so bili zavezniki z nacisti, mar ne? So vsi Hrvati zato danes nacisti? Ne. Ampak Rusija to rada izkorišča proti Zahodu. Kar pri njih deluje, ne deluje pa v Kanadi."

(Jean Christophe Boucher, kanadski profesor ter strokovnjak za dezinformacije in zunanje informacijsko manipuliranje, o tem, da sta kanadski parlament in Trudeau počastila ukrajinskega nacističnega veterana in tem, da je Kanada ena od redkih zahodnih držav, ki ima še vedno spomenike, postavljene v čast ukrajinskim nacističnim kolaborantom; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)