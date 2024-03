»Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!«

V Ljubljani ob 8. marcu, dnevu žensk, feministični protest

V Iskrinem Delovnem odboru za feminizem tudi letos pripravljajo feministični protest ob 8. marcu, ki se bo začel ob 16.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Osrednji slogan shoda je »Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!«. Letos postavljajo v ospredje reproduktivno delo, torej gospodinjsko in skrbstveno delo, ki je nevidno, neplačano oz. podplačano. "Zahtevamo podružbljanje reproduktivnega dela – da se vzpostavljajo in krepijo (ne pa krhajo) mehanizmi socialne države, ki lahko naše delo prenesejo z ramen posameznice v roke skupnosti," so zapisale članice Iskrinega Delovnega odbora za feminizem.

Protestirajo zato, ker je 8. marec internacionalni dan boja vseh žensk za socialne, ekonomske in politične pravice. To je dan protestov, to je dan stavk in vztrajnega boja tako proti kapitalizmu kot patriarhatu. "Osmi marec je dan, ko ženske zavzamemo ulice in trge ter pravimo: dovolj je!," so še zapisale.

"Ko praznujemo letošnji 8. marec, smo s svojimi mislimi povezane z bojem in trpljenjem žensk v koloniziranih deželah, prežema nas sovraštvo do njihovih izkoriščevalcev, navdihujejo nas uspehi v njihovem boju. To je dan, ko tkemo sestrske vezi z vsemi ženskami sveta; to je dan solidarnosti s palestinskimi ženskami. Verjamemo v skupen boj vseh izkoriščanih in zatiranih kot predpogoj osvoboditve vseh nas. Verjamemo, da je feministični boj prioritetno politično in ekonomsko vprašanje. Ali smo svobodne vse, ali pa nobena," so še poudarile.

Iskrin Delovni odbor za feminizem

"Smo delavke. Smo čistilke, učiteljice, medicinske sestre, študentke, taksistke, bolničarke, tajnice, vzgojiteljice, šivilje, kmetice. Čistimo, prodajamo, kuhamo, vzgajamo. Smo matere, babice, hčerke. Smo tiste, ki nevidno, tiho, poslušno in pridno opravimo večino gospodinjskega in skrbstvenega dela. Oni pravijo, da je to ljubezen – Me pravimo, da je neplačano delo. Oni mislijo, da je naša skrb za bližnje samoumevna – me zahtevamo, da se jo prepozna kot delo, brez katerega družba ne more obstajati. Za delo v maloprodaji, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, čistilnih storitvah in v dolgotrajni oskrbi nam država, ki reproducira kapitalistične in patriarhalne družbene odnose, dodeli osnovno plačo, ki je nižja od minimalne. Protestiramo, zato ker je delo žensk v družbi nevidno, necenjeno in neplačano. Protestiramo, zato ker naše delo družbi ni nič vredno. Dovolj je dvojnega izkoriščanja! Ko pridemo domov, se mora naš delovnik končati. Osmega marca si vzemimo odmor od družbe, ki naše delo jemlje za samoumevno. Družno praznujmo dan delovnih žensk! Naj živi osmi marec!," so še zapisale v Iskrinem Delovnem odboru za feminizem.