»Dogajanje v Gazi je vnovič razkrilo velike razpoke v evropski zunanji politiki«

IZJAVA DNEVA

"Če je imela Ursula von der Leyen pri politiki do Moskve močno in široko podporo držav članic, je izraelsko-palestinska vojna drugačna zgodba. Njena pot in nastop v Izraelu hitro po Hamasovem terorističnem napadu na Izrael, ki je izzval nesorazmeren odziv izraelske vojske v Gazi, sta bila namreč za pomemben del evropske politične in splošne javnosti prekoračenje njenih pooblastil in celo škandal prve vrste zavoljo njene očitne pristranskosti. Tedaj je vladi Benjamina Netanjahuja tako rekoč prižgala zeleno luč za uporabo vseh sredstev v obračunu s Hamasom. Očitali so ji, da je prestopila vse meje, ko Izraela ni odločno in jasno pozvala, naj pri napadu na Hamas v Gazi spoštuje mednarodno humanitarno pravo."

"Prav tako ni bilo slišati njenih pozivov proti blokadi preskrbe Gaze z vodo, hrano, zdravili, gorivom in elektriko. Šele kasnejši izredni evropski vrh je preoblikoval temeljna evropska sporočila. A srhljivo dogajanje v Gazi je vnovič razkrilo velike razpoke v evropski zunanji politiki in s tem v njeni temeljni verodostojnosti. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v nedavnem intervjuju za El Pais dejal, da je Ursula von der Leyen v Izraelu predstavljala le sebe in nikogar drugega v mednarodnopolitičnem smislu, za kar da bo EU plačala visoko geopolitično ceno."

(Urednik Matija Stepišnik v Večerovi kolumni o tem, da je imela Ursula von der Leyen pri politiki do Moskve močno in široko podporo držav članic, izraelsko-palestinska vojna pa je drugačna zgodba)