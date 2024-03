»Želela bi si, da bi ženske večkrat odreagirale na šovinistične opazke moških«

"Želela bi si, da bi ženske večkrat odreagirale na šovinistične opazke moških. Zdi se mi, da včasih kar utihnemo in pustimo, da gre mimo. Treba se je oglasiti."

"Vsi bi se morali zavedati, da bi bila vsaka država, vsaka družbena skupina neskončno nespametna, če bi zanemarila polovico svojega družbenega potenciala. To ženske namreč smo, polovica potenciala. Znanstvene analize so pokazale, da je tam, kjer so v upravah in v vodstvu podjetij ženske, dobiček višji."

"V Združenih narodih so naredili izračun, da če od danes ne naredimo čisto nič več, smo pa že veliko, bomo potrebovali 140 let, da bomo ženske popolnoma enakopravne. To je dolga doba."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar v oddaji Tednik na TV Slovenija o tem, da pod ženske noge leti veliko več polen kot pod moške)