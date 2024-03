Nepremičnine brez lastnika

Samo na območju Ljubljane je 6730 stanovanj in parcel, vrednih pol milijarde evrov, katerih lastništvo ni jasno. Kdo plačuje davek za te nepremičnine?

Protest pred Schellenburgom v času gradnje: dejansko je staršem bivšega generalnega sekretarja stranke SD za 150 kvadratnih metrov veliko stanovanje uspelo plačati 1,4 milijona evrov oziroma 9333 evrov za kvadratni meter. 3k (3000 evrov) pa danes ni dovolj niti za kvadratni meter v kleti.

V Sloveniji občine podjetjem ali posameznikom pošiljajo račune za nepremičninski davek – torej nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – avtomatizirano na podlagi podatkov, ki jih dobijo iz javnih evidenc, kot je zemljiška knjiga. A z raziskavo lastništva nepremičnin v Sloveniji in občini Ljubljana so na Geodetski upravi Republike Slovenije (Gurs) nedavno odkrili množico nepremičnin, stanovanj in stavbnih zemljišč, pri katerih lastništvo ni jasno razvidno. V Sloveniji obstaja denimo kar devet odstotkov nepremičnin, ki so v lasti fizičnih oseb, pri čemer v zemljiški knjigi ni navedena številka EMŠO. To pomeni, da lastnika ni mogoče takoj določiti na podlagi matičnega registra. A v teh primerih obstajata vsaj ime in priimek. Še večja težava je, če ni niti imen. Pri kar treh odstotkih nepremičnin v Sloveniji je v zemljiški knjigi kot tip lastnine vpisana »družbena lastnina«, ki v današnji, kapitalistični družbenopolitični ureditvi kot pravna kategorija ne obstaja.