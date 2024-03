Ali Ukrajina res izgublja vojno?

Dlje ko bo trajala vojna v Ukrajini, zadovoljnejši bo Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin ob nedavnem obisku mesta Stavropol

© Profimedia

Nedvomno je Rusija država, ki krši osnovne človekove pravice svojih državljanov. Prepovedano jim je protestirati, prepovedano je dvomiti o predsednikovi misli, prepovedani so mediji, ki so kritični do oblasti. Dober ruski državljan je tih in ubogljiv, država pa zapira, muči in zastruplja posameznike, ki se upajo upreti režimu. Putinizem je totalitarna politična ureditev, Rusija pa država z imperialističnimi težnjami.