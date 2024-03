SD se prečiščuje / Ji bodo sledili tudi v SDS?

Računsko sodišče poslovanje SDS še vedno pregleduje, strankino medijsko hobotnico pa preverja parlamentarna preiskovalna komisija

Pografitirana stavba na Levstikovi 15, kjer je bil dolga leta štab stranke SD

© Borut Krajnc

Vilo na Levstikovi ulici v Ljubljani, dolgoletni, podedovani simbol SD z znano fasado, na kateri so nezadovoljni občani lahko pustili grafite, bo stranka prodala. Odločitev o prodaji se časovno ujema z afero »sodna stavba na Litijski cesti« in s prihodom novega generalnega sekretarja stranke Matevža Frangeža, ki se je odločil za čiščenje strankinih bilanc. V SD, kjer so si po zadnjih volitvah nakopali skupaj 1,5 milijona evrov dolgov, so zadnje leto vilo uporabljali za obvodno financiranje stranke. Ustanovil se je Inštitut 1. maj, v katerega se je lani steklo 395 tisoč evrov donacij, del tega denarja pa je nato inštitut pošiljal stranki tako, da ji je plačeval najemnino.