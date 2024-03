Hollywoodski igralec podprl kampanjo, ki jo koordinira Inštitut 8. marec

Mark Ruffalo, ki je bil letos že četrtič nominiran za oskarja, je v seriji objav podprl kampanjo My voice, My choice za dostop do splava, ki jo koordinira Inštitut 8. marec

Mark Ruffalo je v objavah na omrežju X in Instagramu podprl evropsko kampanjo za pravice žensk do dostopnega splava, ki jo koordinira Inštitut 8. marec.

Takoj po zaključku 96. podelitve oskarjev, ki je potekala po našem času potekala ponoči, je ameriški hollywoodski igralec Mark Ruffalo v seriji objav na omrežju X (nekdanjemu Twitterju) in na Instagramu podprl evropsko kampanjo, ki jo koordinira Inštitut 8. marec. Slednja se bori za lažji dostop do splava za državljanke Evropske unije (EU).

Mark Ruffalo, ki je bil za svojo vlogo v Nesrečnih bitjih letos nominiran za najboljšega igralca v stranski vlogi, je objavil fotografijo iz dvorane Dolby, na kateri sta s soigralcem Ramyjem Youssefom in izkazujeta podporo pravici do splava v slogu omenjene kampanje. Ekipa hollywoodskega igralca naj bi po informacijah iz medijev samoiniciativno stopila v stik z organizatorji kampanje.

"Danes na oskarjih podpiram #MojGlasMojaIzbira," je zapisal Ruffalo ter dodal, da z gesto na fotografiji simbolično podpira in opozarja na pravico do izbire.

Nika Kovač v okviru kampanje Inštituta 8. marec

V Evropi in ZDA so namreč več deset milijonom ženskam nasilno preprečili pravico do splava.

Igralčeva objava na omrežju X

Vseevropsko kampanjo Moj glas, moja izbira (My voice, my choice) so v Inštitutu 8. marec začeli, ker želijo zagotoviti dostopnost reproduktivnih pravic za vse ženske v Evropi. Na evropsko komisijo so oddali prijavo za zbiranje podpisov za evropsko državljansko pobudo, ki bi uvedla finančni mehanizem za pomoč državam članicam EU pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava vsem v EU.

Gre za največjo kampanjo Inštituta 8. marec doslej: v njej sodelujejo organizacije več evropskih držav, sami pa prevzemajo vlogo koordinatorja. Kampanja povezuje organizacije iz Francije, Poljske, Španije, Finske in Irske, v stiku pa so tudi že z organizacijami iz številnih drugih evropskih držav. Cilj kampanje je zbrati milijon podpisov v državah EU v podporo predlogu, ki so ga pripravili.

"Nocoj na podelitvi oskarjev stojim ob strani ženskam iz @myvoicemychoiceorg, ki se s tem 'simbolom srca' zavzemajo za PRAVICO DO IZBIRE. Če naj citiram Nesrečna bitja: "Tvoje telo je, Bella Baxter. Tvoje, da ga lahko svobodno razdajaš." Pa vendar se skrajna desnica s tem močnim sporočilom ne strinja. V Evropi in ZDA so več deset milijonom ženskam nasilno preprečili osnovno pravico do splava. Zato je bilo navdihujoče, da ženske v Evropi že uporabljajo "simbol srca", ki simbolizira enotnost – prsta se združita v harmoniji. To je lep opomin, da ko solidarno presežemo medsebojne razkole, postanemo utripajoče jedro srca človeštva. In volitve so kri, ki srce ohranja pri močeh. Volitve zaščitijo tiste, ki jih globalno koordinirana skrajna desnica jemlje na muho: ženske in otroke, demokracijo in naš planet. Morda ni naključje, da je simbol srca v obliki črke V, ki pomeni VOLITVE. Glasovanje ščiti tiste, ki jih globalno usklajena skrajna desnica žrtvuje: ženske in otroke, demokracijo in naš planet. Zato leta 2024 razširjajmo ta simbol, da bi s svojimi glasovi zaščitili ženske in vsa življenja!"



Mark Ruffalo,

hollywoodski igralec

V Sloveniji je pravica do splava zapisana v ustavi, prevzeli smo jo od Jugoslavije, ki je pravico do splava zapisala v ustavo že leta 1974. Francija jo je denimo šele letos.

Igralčeva objava na omrežju X

Nika Kovač, koordinatorka dotičnega gibanja in direktorica Inštituta 8. marec, se je zahvalila Marku Ruffalu za podporo in pojasnila: "Smo skupina žensk in organizacij iz različnih delov Evrope. Vse vodimo nacionalne boje za reproduktivne pravice, demokracijo in enakopravnejšo družbo v svojih državah. Toda ko smo videle, kako je v ZDA čez noč izginila pravica do splava in kako na Poljskem ženske ubijajo v bolnišnicah, ker je splav tam prepovedan, smo razumele, da to ni dovolj in da se moramo združiti v boju za pravice do splava po vsej Evropi. Več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do brezplačnega in varnega splava. To želimo spremeniti." Poudarila je, da je nadvse pomembno, da v času supervolilnega leta glasujemo za svoje pravice. "Skupaj lahko stvari spremenimo," je dodala.

SVOJ PODPIS PODPORE LAHKO PRISPEVATE NA TEM SPLETNEM MESTU >>

