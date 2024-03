Mladi za podnebno pravičnost / »Nismo proti jedrski energiji«

IZJAVA DNEVA

"S takšnim ravnanjem politika daje zeleno luč za projekt, o katerem ni znano praktično nič. Še več, referendumsko vprašanje naj bi se vezalo na osnutek Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki daje jasno podporo gradnji JEK2. V gibanju nismo proti jedrski energiji, smo pa proti ravnanju, ki na strežaj odpira vrata ponovitvi zgodbe gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. S takšnim postopanjem se ne strinjamo, kar smo izrazili že večkrat. Žal naši predlogi niso bili uslišani. Koalicija, še posebej Gibanje Svoboda in Socialni demokrati, se skupaj z opozicijo dogovarjajo o terminu referenduma in njegovem vprašanju. Vse kaže, da bo referendum proti koncu tega leta in se bo navezoval na že prej omenjeno resolucijo."

(Gibanje Mladi za podnebno pravičnost o referendumu o drugem bloku jedrske elektrarne Krško; via Večer)

© Gašper Lešnik

vYK-D74aFAo