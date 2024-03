»Politika globalno temelji na neenakosti žensk«

IZJAVA DNEVA

"Politika globalno temelji na neenakosti žensk že pri korenu, s tem ko zakonodaja ne predpisuje polovice ženskih kandidatk na strankarskih listah, ker 'ne čuje dobro', da enakopravne zastopanosti 'po naravni poti' ne bo nikoli. Nobena pravica, ne politična, rasna, spolna ali verska, ni bila nikoli podarjena, za vsako se je moral nekdo zavzeti, se nekdo zanjo boriti, jo nekdo razglasiti za legitimno in jo nekdo legalizirati. Ženske pravice so izbojevale ženske v razvitem delu sveta, drugje niti boj, kaj šele uspešen boj, sploh ni (bil) možen. Ker se je položaj žensk tudi globalno v zadnjih stoletjih počasi izboljševal, se je zdelo, da je proces nepovraten. A stanje se je ob vse bolj ekscesnem divjanju kapitala spet začelo slabšati: nasilje nad ženskami narašča, ženske so za enako delo slabše plačane kot moški kolegi, delež žensk na vodilnih položajih in v politiki je tudi na Zahodu daleč od polovice, ženske tudi v EU umirajo, ker država ne dovoli splava."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o strahotni ceni, ki bi jo imela enakost)