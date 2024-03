»Logar iz dneva v dan izkazuje, da je morda izobražen in podkovan politik, ni pa voditelj«

IZJAVA DNEVA

"Očitno se je Anže Logar že pred časom odločil, da si bo pri oblikovanju lastnega političnega projekta vzel čas in se ne bo pustil siliti v poteze, za katere misli, da še ni pripravljen. A s svojim oklevanjem je dosegel ravno nasproten učinek. O tem, kako in kdaj se bo zvrstilo sosledje prelomov s SDS, zdaj v celoti odloča SDS sama. Logar se le odziva na odločitve svoje stranke in zgublja vsakršno iniciativo. S tem iz dneva v dan izkazuje, da je morda izobražen in podkovan politik, ni pa voditelj."

"Še več: Janezu Janši je mogoče očitati marsikaj, a v svoji karieri je že večkrat pokazal, da ni strahopetnež. Logar pa iz meseca v mesec kaže, da mu manjka temeljne politične vrline, brez katere postanejo vse ostale jalove – poguma."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič v Delovi kolumni o tem, da Logarjevo odlašanje s prelomom celo tedaj, ko je njegova lastna stranka prepričana o njegovi neizogibnosti, vse bolj kaže, da ne bo kos poslanstvu, ki ga javno mnenje projicira nanj)