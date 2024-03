»Tudi v vojnah obstajajo pravila in tisti, ki jih kršijo, morajo odgovarjati za svoja dejanja«

IZJAVA DNEVA

"EU je ena najodločnejših zagovornic spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava na konfliktnih območjih. Kljub tem prizadevanjem pa potrebujemo usklajene in dosledne ukrepe celotne mednarodne skupnosti, da bi spremenili te razmere. Namreč, tudi v vojnah obstajajo pravila in tisti, ki jih kršijo, morajo odgovarjati za svoja dejanja."

"Toda zgolj s humanitarno pomočjo ne bomo mogli zaustaviti tega naraščajočega trpljenja. Za trajnostno reševanje kriz so ob humanitarni podpori potrebna ustrezna razvojna in mirovna prizadevanja, saj je to edini način, da pomagamo ranljivim skupnostim priti iz začaranega kroga ranljivosti in odvisnosti od pomoči. To bi moralo vključevati tudi večje naložbe v krepitev odpornosti na lokalni ravni, saj se podnebna kriza poglablja."

(Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje, o tem, da v času, ko je humanitarna pomoč najbolj potrebna, globalni odziv še zdaleč ni zadosten; via Delo)