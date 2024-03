V Svobodi napenjajo lok

Novi kadri, nova komunikacijska strategija

Med ljudi: Robert Golob se je v ponedeljek v Mariboru udeležil foruma o zdravstvu, ki ga je organizirala POP TV

© Žan Kolman, KPV

Največja vladna stranka se v teh dneh kadrovsko in komunikacijsko nekako preoblikuje. Stranka bo dobila novega generalnega sekretarja, predsednik vlade Robert Golob bo dobil novega vodjo kabineta, morda bo zamenjan celo vodja poslanske skupine, službe bodo morali zamenjati še številni drugi doslej pomembni funkcionarji stranke. Cilj teh sprememb je, kot je dejal najverjetnejši bodoči govorec stranke Gibanja Svoboda in minister za Slovence po svetu, Matej Arčon, »bolj povezana stranka na vseh nivojih njenega delovanja ter boljša komunikacija«. A kaj to pomeni?