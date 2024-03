Podpora iz Hollywooda

Evropski kampanji za varen in dostopen splav se pridružujejo ameriški zvezdniki

Marc Ruffalo in Ramy Youssef – Moj glas, moja izbira

© Instagram

Kampanja za varen in dostopen splav v Evropi My voice, my choice (Moj glas, moja izbira), ki jo koordinira slovenski Inštitut 8. marec in poskuša zbrati milijon podpisov, ki bi evropsko komisijo prisilili, da pravico do splava s posebnim finančnim mehanizmom omogoči vsem ženskam v Evropski uniji, je bila te dni deležna nepričakovane podpore s prizorišča podelitve najbolj znanih filmskih nagrad na svetu. Po 96. podelitvi oskarjev jo je javno podprl ameriški igralec Marc Ruffalo, najbolj znan po vlogi Hulka v več Marvelovih filmih, sicer pa štirikratni oskarjevski nominiranec za stransko moško vlogo; tisti večer se je za nagrado potegoval z vlogo v filmu Nesrečna bitja.

Ruffalo je na Instagramu, kjer ima 20,5 milijona sledilcev, objavil fotografijo, na kateri s soigralcem Ramyjem Youssefom v že skorajda prazni dvorani Dolby v Los Angelesu pozirata s prekrižanima palcem in kazalcem, ki predstavljata srček, kar je tudi simbol kampanje My voice, my choice. Da bi poudaril, da je s tem podprl kampanjo, je fotografiji priložil njen grafični simbol in zapisal, da tudi sam zagovarja pravico do izbire. Nadaljeval je, da so se, potem ko so osnovno pravico do splava v Evropi in ZDA nasilno preprečili več deset milijonom žensk, pravice žensk v tem letu ključnih volitev znašle na volilnih glasovnicah po vsem svetu. »Zato je bilo navdihujoče videti, kako ženske v Evropi že uporabljajo ’srčni prst’ za izražanje ljubezni do pravic žensk pred volilno skrinjico«, navsezadnje s podpiranjem pravice do izbire varujemo žrtve skrajne desnice, »ženske, otroke, demokracijo in naš planet«.

Kampanjo je kasneje na Instagramu podprl tudi Ruffalov prijatelj, igralec Pedro Pascal, ki si je svetovno slavo zagotovil z nadaljevankami Igra prestolov, Mandalorian (iz sage Vojna zvezd) in Zadnji med nami. Tako kot Ruffalo, ki je na podelitvi oskarjev nosil priponko v podporo Palestincem, Pascal velja za družbeno ozaveščenega. Med drugim podpira pravice skupnosti LGBT in pravičnejšo ureditev v Čilu, ki ga je njegova družina zapustila zaradi nasilnega Pinochetovega režima; po mami je namreč v sorodu s socialističnim predsednikom Allendejem, umorjenim v puču.

Inštitut 8. marec se je Ruffalu pod objavo zahvalil za podporo. Vsem trem igralcem se je tudi javno zahvalil in poudaril: »Vsi ti prijazni gospodje v Hollywoodu, ki širijo naša sporočila in zagovarjajo pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, so dokaz, da je feminizem za vse.«

Kampanja My voice, my choice, v kateri sodelujejo aktivistke in nevladne organizacije iz Slovenije, Poljske, Francije, Španije, Hrvaške, Finske in Irske, trenutno čaka, da jo evropska komisija odobri kot evropsko državljansko pobudo. Šele nato se lahko loti zbiranja milijon podpisov, ki bi bili za odločevalce zavezujoči, vendar le, če ji jih bo uspelo zbrati do junija in v najmanj sedmih državah. Časa bo malo, zato je bil zgodnji start te pomembne kampanje pred tednom dni ključen, ne nazadnje v Evropi trenutno več kot 20 milijonov žensk nima dostopa do splava, ker je ta prepovedan, plačljiv ali ga zdravniki ovirajo. Hkrati je mogoče reči, da je odločen boj za pravico do splava omogočil prav nedavni politični preobrat na Poljskem.