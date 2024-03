»Demokracija in kapitalizem sta nekompatibilna«

IZJAVA DNEVA

"Demokracija in kapitalizem sta nekompatibilna, kajti tam, kjer sta dobiček in akumulacija osrednji cilj, demokracija postane zgolj kozmetična nadgradnja, ki se jo vsake štiri leta izvaja z glasovanjem. Kar ne pomeni, da gre za edino alternativo. Imeli smo tudi samoupravljanje z vsemi svojimi protislovji, kar je bil vsaj poskus demokratizacije gospodarske sfere. V zgodovini družbenih sprememb imamo vrsto primerov drugačne, a delujoče demokracije, zato tudi v današnjem svetu prihaja do poskusov različnih modelov – od mednarodnih do lokalnih – reinvencije demokracije."

(Hrvaški filozof Srećko Horvat v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, ali je demokracijo mogoče spremeniti v nekaj, kar doslej še ni bila)