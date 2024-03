»Splav bi moral biti nekaj povsem samoumevnega«

IZJAVA DNEVA

"Gre za pravico do izbire, kaj nekdo stori s svojim telesom. Ni človeka na tem planetu, ki ne bi želel s svojim telesom upravljati povsem sam. Splav je le ena izmed pravic, ki nam to omogočajo. Svet je navajen, da so ženska telesa nekaj, kar je izkoriščano, posiljeno, ozmerjano, pretepeno … Žensko telo je nekaj samoumevnega in to, da z njim lahko počnemo kar koli, je v naši družbi normalizirano. Ko v časopisu preberemo novico o posilstvu, se sicer zdrznemo, a že naslednji trenutek nadaljujemo življenje. In če želimo to normalizacijo spremeniti, je pravica do splava prvi korak. Osebam, ki lahko zanosijo, tako omogočimo, da s svojim telesom počnejo, kar želijo. Splav bi moral biti nekaj povsem samoumevnega. In ko to ponotranjimo na svetovni ravni, lahko spreminjamo tudi razumevanje ženskega telesa."

(Aiski Ryökäs, antropologinja in predstavnica najstarejše finske feministične organizacije Naisasialiitto Unioni, v sklopu katere je leta 2020 vodila kampanjo za spremembo finske zakonodaje na področju splava, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, zakaj je tako pomembno, da se tako osnovna človekova pravica, kot je splav, uvede v vse ustave tega sveta)