»Putin je odgovoren za ogromno stvari, ki se zadnja leta dogajajo po svetu«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da ni produktivno vse nianse kompleksne družbe pojasnjevati z isto ključno besedo. V praksi seveda vsak Rus ni agresor. Celo beseda 'odgovornost' ima različne okuse in pomene. Vseeno pa se mi zdi, da lahko rečem, da smo vsi skupaj tvorili in še vedno tvorimo nekakšno celoto – družbo, ki se je razvijala v tako smer, da je Putin lahko prišel na oblast in ustvaril okolje, ki vpliva veliko širše kot samo na Rusijo. Putin osebno – in Putin kot ključnik – je odgovoren za ogromno stvari, ki se zadnja leta dogajajo po svetu. Rusijo lahko razumemo tudi kot testni model za globalne spremembe, preden so te vpeljane tudi drugod. V tem primeru Rusi nismo bili pripravljeni ustaviti razvoja dogodkov."

"Ko rečem, da je bila Rusija testni model za globalne spremembe, s tem mislim, da se zdaj cel svet pomika v isto smer. Vse več politikov zgodovino postavlja za zgled – in pri tem gre vedno za neko fiktivno zgodovino. Na primer Trump v svoji predvolilni kampanji ni pozival, da je "treba Ameriko narediti veliko", pač pa, da jo je treba narediti "spet veliko" – ključna beseda tukaj ni velika, ključna beseda je spet. Sklicuje se torej na neko različico preteklosti, ki pa je ni nikoli natančneje opredelil. Nikoli ni rekel 'vrnimo se v petdeseta', kar ima po mojem dejansko v mislih – petdeseta leta Trumanovega šova, leta polnih kril in Technicolorja, leta blagostanja, velikih avtomobilov in velikih možakov. Verjetno so bili njegovi svetovalci dovolj pametni, da mu te dobe nikoli niso pustili izrecno poimenovati, ker ima zelo specifično politično ozadje. In tako torej namiguje na to nedoločno preteklost, ki je sicer fiktivna, a za ljudi še vedno dovolj privlačna, da lahko verjamejo vanjo."

(Marija Stepanova, ruska pisateljica in avtorica Zbirke esejev Z one strani, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, da je bila Rusija testni model za globalne spremembe)