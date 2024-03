Zakaj Janez Janša že 30 let determinira slovensko politiko?

IZJAVA DNEVA

"Da smo na neki način politično brezidejni, najbrž. To je splošna anamneza tranzicijskih družb. Po dinamičnih desetletjih družbenih gibanj v socializmu, ki so od poznih šestdesetih let oblikovala javno razpravo in protest, si prizadevala za odprto in demokratično družbo in s plejado provokacij tako v umetnosti kot na ulici krepila avtonomno in agilno državljansko zavest, smo se v postsocializmu vse družbe 'nove Evrope' znašle v dremežu. Zdelo se je, da smo s prehodom v parlamentarno demokracijo in kapitalizem dosegli vse, kar kot kolektiv lahko dosežemo, in izpolnili vse svoje sanje."

"V resnici smo s sanjami opravili, ko se je izkazalo, da bi potrebovali resen načrt, pa smo se vrnili v retrotopije, kot jih je poimenoval sociolog Zygmunt Bauman. Retrotopije niso specifika postsocialističnih družb, so pa v našem svetu, ki se je po razpadu Jugoslavije začel nemudoma polarizirati glede na odnos do preteklosti in druge svetovne vojne, imele bolj oprijemljivo zgodovinsko referenco, pa tudi, v svojem nasprotju, dojemljivost za specifičen tip populizma, ki je temeljil na zgodovinskem revizionizmu."

(Sociologinja Ksenija Vidmar Horvat v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o tem, zakaj Janez Janša že praktično 30 let determinira slovensko politiko, ter kaj to pove o naši politiki, o političnem prostoru)