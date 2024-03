»Spor med Fidesom in vlado je idealen za mediacijo«

IZJAVA DNEVA

"Mediacija se je na Norveškem razvila za reševanje kolektivnih delovnih sporov. Postopek je prostovoljen, zlasti pa velja načelo zaupnosti, kar je popolnoma drugače kot sojenje, v katerem iščemo neko pravno rešitev zadeve. Če rečem malo po domače, kot da s prstom v oko sunemo stranke; pravo določi, kdo ima prav, če jim je to prav ali pa ne."

"Ne boste verjeli, koliko skupnih interesov imata strani tudi v tem sporu. Najprej se išče čim več skupnih točk. To je pravzaprav spoznavanje druge strani, njenih interesov in možnosti, da v varnem okviru, brez javnosti, zaupno povemo, kaj si želimo. Spor med Fidesom in vlado je idealen za mediacijo, ker gre za plače oziroma delovnopravni spor."

(Vodja oddelka za mediacije pri višjem sodišču v Ljubljani Gordana Ristin v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem, da je mediacija prožen postopek, primeren za vsak segment spora)