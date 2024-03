Bodo skrajno desne stranke dobile veliko več glasov?

IZJAVA DNEVA

"Želeli bi informirati ljudi, kako pomembno je, da uporabijo svoj glas. Na skrajno desni strani imajo zelo dobre oziroma karizmatične voditelje, ki so proti migracijam in ki se zavzemajo za zmanjšanje vpliva Evropske unije. Zato je pomembno, da poudarjamo vrednote, ki so dejansko pomembne za vse državljane. Že leta 2019 se je napovedovalo, da bodo skrajno desničarske stranke v Evropskem parlamentu pridobile zelo veliko. Takrat se to ni zgodilo. Morda je danes veliko več možnosti, da bodo skrajno desne stranke dobile veliko več glasov in da bodo standardne politične skupine izgubile zelo veliko."

(Direktor direktorata za obiskovalce v Evropskem parlamentu Ciril Štokelj v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem. če se uresničijo napovedi o uspehu skrajno desnih strank, Evropskemu parlamentu grozi blokada)