»SDS počne vse, da dodatno oslabi vlado v upanju na predčasne volitve«

IZJAVA DNEVA

"Stranka SDS od prvega dne v opoziciji počne vse, da dodatno oslabi vlado v upanju, da bodo vendarle morda predčasne volitve. Arzenalu pritiska bo priključila še množični shod proti politiki vlade Roberta Goloba na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Da bi pri organizaciji odpovedal njihov dobro naoljeni organizacijski stroj, ni pričakovati. Pričakujemo lahko množico slovenskih zastav, ki so razpoznavni in hkrati kamuflažni zaščitni znak protestov in shodov v režiji te stranke."

"Transparenti v fizični obliki se umikajo vse vulgarnejšim in politično nekorektnim sporočilom stranke na družbenih omrežjih, ki so pomešana z dezinformacijami. SDS je v virtualnem prostoru razvila močne mobilizacijske mehanizme v svojo korist in destabilizacijske za politično konkurenco, pred volitvami pa je treba moč in množičnost stranke demonstrirati še analogno, na ulici."

(Novinar Uroš Esih o tem, da SDS (pred)kampanjo za evropske volitve udarno začenja s protivladnim shodom, ki je pomemben z vidika strnitve njenih vrst; via Delo)