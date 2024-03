Naslovnica nove Mladine / NE KLIČIMO NESREČE

V Sloveniji smo po zadnjih kazalcih med najboljšimi v EU, a kljub temu prepričani, da je v državi vse narobe

V petek izide nova Mladina! V dvanajsti letošnji številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 22. marca, dalje, preberite, zakaj smo v Sloveniji po zadnjih kazalcih med najboljšimi v EU, a kljub temu prepričani, da je v državi vse narobe. Naslovnico sta zakrivila Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje in fotomontaža) ter fotografa Borut Krajnc (premier Robert Golob ob preboju druge cevi predora Karavanke) in Tomi Lombar (senca).

