Strokovnjakinja in ministrova soproga

Kritike ob imenovanju Eve Boštjančič za članico sveta ljubljanske Drame

Minister z finance Klemen Boštjančič z ženo Evo Boštjančič

© Borut Krajnc

V SNG Drama Ljubljana se vrstijo še zadnje premiere pred prenovo gledališke hiše, svet te državne kulturne ustanove, torej njen najvišji organ, pa že ima novo kadrovsko sestavo. Mandat se mu sicer izteče šele maja prihodnje leto, a januarja sta dve članici, Ingrid Kovšca Pušenjak in Helena Marija Zupan (obe sta članici stranke SDS), odstopili in vlada je na izpraznjeni mesti za preostanek mandata zdaj imenovala Urško Pavlovič, magistrico prava in vodjo kabineta ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ter Evo Boštjančič, ki na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vodi katedro za psihologijo dela in organizacije. Njeno imenovanje pa je sprožilo nekaj kritičnih odzivov, ker gre za soprogo ministra za finance in podpredsednika vlade Klemna Boštjančiča.

Kritiki so vladi in zakoncema Boštjančič (oba sta v gledališčih redna gosta) očitali, da so se zapletli v položaj, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot korupcijsko tveganje. Pri tem so vztrajali, čeprav se je minister iz postopka odločanja v celoti izločil in so v komisiji za preprečevanje korupcije ugotovili, da v tem primeru ne moremo govoriti o kršenju zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj, zaposlen v ljubljanski Drami, je za N1 denimo dejal, da imenovanje, četudi zakonito, lahko zbuja »videz nepravičnega naklanjanja časti in služb« in »škodi zaupanju v vladne institucije«.

Evi Boštjančič pa je v bran odločno stopila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Poudarila je, da je bil postopek skladen s predpisi in da nova članica sveta ljubljanske Drame izpolnjuje vse pogoje in ima potrebne kompetence za imenovanje, saj je strokovnjakinja za organizacijo dela zavodov in javnih zavodov, o čemer tudi predava in piše. Dodala je še, da si želi, »da nikogar ne bi sodili po tem, s kom je poročen, ampak po strokovnih kompetencah«.

Ta misel je v spomin priklicala 13. maj 2021, ko je tretja Janševa vlada imenovala sedanji svet Drame in je minister Simoniti za štiri vladne predstavnike v njem poleg izkušenega pomočnika direktorice Narodne galerije Bojana Kuharja imenoval še tri članice svoje stranke SDS. Najbolj je izstopala izbira Ane Zagožen, hčerke uglednih članov SDS Marije in Jožeta Zagožna, ki ni imela prav nobenih kompetenc za imenovanje. Takrat je ravno magistrirala iz medkulturnega menedžmenta (na temo Vpliv množičnega priseljevanja iz islamskega sveta na kulturno podobo Evrope, mentor naloge je bil Matevž Tomšič, tudi podpornik stranke SDS), bila pa je (in je še vedno) svetnica iz SDS v ljubljanskem mestnem svetu. V svet Drame jo je pripeljala izključno strankarska izkaznica.

Že res, da so bila politična imenovanja v času prejšnje vlade tako množična, da je bilo vsem nemogoče slediti, a imenovanje Ane Zagožen, ki kompetenc ni imela, je dvignilo neprimerljivo manj prahu kot zdaj imenovanje Eve Boštjančič, ki kompetence ima. Je pa res, da si je sedanja vlada s tem, ko se je javno zavezala, da spornega ravnanja prejšnje vlade ne bo nadaljevala, sama postavila izjemno visoka merila za delovanje. Tako bi tudi kritike v tem primeru, četudi je Eva Boštjančič strokovnjakinja, morala pričakovati.