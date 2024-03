Razmišljujoči Cerar

Nekdanji premier o svetovni zmedi in komplementarnosti spolov

Miro Cerar, nekdanji premier in zagovornik »tradicionalnih« vrednot

© Tamino Petelinšek, STA

Nekdanji premier Miro Cerar je na portalu IUS-INFO predstavil nekaj svojih pogledov na, kot je zapisal, »vedno večjo svetovno zmedo na področju opredeljevanja spolov ter razumevanja vloge ženske in moškega ter morebitnih drugih spolnih identitet v družbi«. Med drugim nas je podučil o načelu komplementarnosti, v skladu s katerim »imata ženska in moški že po naravi dodeljene različne in ločene vloge, ki pa se dopolnjujejo v optimalno celoto«.