»Takšna prenova je nujno potrebna in bi se je morali v Sloveniji lotiti že bistveno prej«

"Javno mrežo je treba posodobiti. Kljub dodatnim zaposlitvam ne moremo zapolniti vseh lukenj. Brez racionalizacije jih tudi v prihodnjih letih ne bomo mogli. Takšna prenova je nujno potrebna in bi se je morali v Sloveniji lotiti že bistveno prej. Prilagajati bi se bilo treba potrebam prebivalcev, a nas je zdaj dohitela zamuda pri uvajanju manjših sprememb. Vprašati se moramo, kaj od zdravstva želimo in kaj je treba narediti, da bo javna mreža delovala učinkovito. Takšna, kot je, preprosto ni vzdržna, kar je med stavko toliko bolj očitno. Načeti moramo tudi vprašanje, ali so storitve ob taki mreži varne in kakovostne. V Sloveniji imamo oddelke, kjer imajo zaradi majhnega števila nekaterih zdravljenj preprosto premalo izkušenj. Pomembno ne bi smelo biti le to, da pacient pride do neke zdravstvene storitve. Prebivalci si zaslužijo tudi varno in kakovostno obravnavo."

(Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o posodabljanju javne mreže)