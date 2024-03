Prvi usmrčeni krivoverec

Laični duhovnik Priscilijan je v 4. stoletju zahteval enakopravnost spolov in obsodil suženjstvo

V članku z naslovom Umorjen v Trieru, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, novinarka Angelika Franz piše o tem, da je laični duhovnik Priscilijan v 4. stoletju zahteval enakopravnost spolov in obsodil suženjstvo. S tem si je nakopal sovražnike v Cerkvi – bil je prvi usmrčeni krivoverec.

"Priscilijanova oznanila so bila nenavadna: moških in žensk ne smemo obravnavati različno. Suženjstvo krši krščanski red. In kdor želi posvetiti življenje Bogu, se mora odpovedati mesu in vinu ter spolnosti in svoje misli posvetiti le bistvenemu. Za služenje Bogu ne potrebujemo razkošnih prostorov. Priscilijan ni pridigal v bogato okrašenih cerkvah, temveč v hišah svojih privržencev ali kar zunaj v naravi, pod milim nebom," piše Angelika Franz.

"Ljudje so se zgrinjali k njemu. Njegovih besed pa niso požirali le revni in zatirani, temveč tudi premožni člani vplivnih družin, kakršna je bila njegova, ki so upali, da bodo po Priscilijanovi poti dosegli odrešitev. Proti koncu 80. let četrtega stoletja je nekatere škofe na Pirenejskem polotoku Priscilijanova priljubljenost zaskrbela. Nauki tega v naravo zaljubljenega človeka, ki razume ženske, so spodkopavali njihovo oblast – in privilegije, ki ji pritičejo," še poudari Franz.

