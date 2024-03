»Rahlo evforična izjava«

IZJAVA DNEVA

"Gre za rahlo evforično izjavo, ki deloma služi spodbudi politikom in ustvarjanju ugodnejšega javnega okolja za nadaljevanje reform. Vsak korak BiH-a proti EU-ju predstavlja korak v pravo smer, narejeni so nekateri koraki, vendar tudi ni še čas za pretiran optimizem. Ni težava v t. i. probosanskih politikah, ki bi brez ozira na koalicijo ali opozicijo sprejele vse evropske zakone po istih standardih, kot jih imajo druge članice EU-ja. Upočasnjevanje in zaustavljanje BiH-a na tej poti izhaja iz politik, ki želijo standarde Evropske unije, ki veljajo za vse članice, znižati v svoje etnoteritorialne vzorce."

(Adnan Kapo, direktor sarajevskega Inštituta za geopolitiko, gospodarstvo in varnost, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila, da je BiH v enem letu napredoval bolj kot v preteklih 10 letih)