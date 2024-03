»Janša kljub tisočem zborovalcev na volišča ne more pripeljati vsaj 330.000 ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Janša kljub tisočem zborovalcev na volišča ne more pripeljati vsaj 330.000 ljudi. Najmanj toliko glasov podpore bi potrebovala SDS, da bi suvereno zmagovala in njene politične ambicije ne bi bile odvisne od raznih toninov, logarjev, virantov, erjavcev in drugih nezanesljivih podrepnikov velikega vodje. Vsakršne druge volilne zmage se slejkoprej izkažejo za pirove in niso 'strateškega pomena' (J. Janša). Volilni plafon je SDS pod Janšo dosegla leta 2008, ko je za njo glasovalo 308.000 ljudi, a je tudi takrat ostala na suhem. Če hoče stranka naboj političnega mitinga pretopiti v volilni rezultat, ki bo primerljiv z najboljšimi izkupički LDS, SMC ali GS, mora zamenjati predsednika, druge poti ni. In izpostaviti nestrpnost do migrantov, ker lahko z njo ujame v svoje mreže tudi kakšnega levičarja."

(Urednik Miran Lesjak v Dnevnikovem komentarju o tem, da je SDS danes stranka izrazite (a še vedno nezadostne!) relativne večine in je zavoljo njenega nepremakljivega predsednika Janeza Janše tudi nesporna sila kontinuitete)