»Zaradi vse daljših čakalnih dob je zdravstvena blagajna prisiljena prepuščati vse večji del javnega programa koncesionarjem«

IZJAVA DNEVA

"Ključna spodbuda za cvetenje dvoživkarstva so dolge čakalne dobe. Zdravniki dvoživke zato niso motivirani za skrajševanje čakalnih dob, obenem pa nanje lahko močno vplivajo, saj zasedajo večino ključnih položajev v javnem sektorju. Zdravniški sindikati so izsilili nizke delovne normative (ki jih v zasebnem sektorju zlahka presegajo) in nevzdržno dolge dopuste, s čimer so ustvarili dodatno pomanjkanje zdravnikov, ki jih že brez tega ni dovolj."

"Zaradi vse daljših čakalnih dob je zdravstvena blagajna prisiljena prepuščati vse večji del javnega programa koncesionarjem; ti ga lahko prevzemajo zato, ker zaposlujejo dvoživke. Armada dvoživk omogoča tudi razmah dejavnosti in zavarovalništva v zasebnem sektorju. Zviševanje plač javnih zdravnikov tega trenda ne more obrniti, saj se višje plače preselijo v višje cene storitev, ki so jih deležni tudi koncesionarji, ki tako lahko ponudijo zdravnikom dvoživkam še boljši zaslužek. V zadnjem času se povečuje posebna oblika dvoživkarstva: dva javna zavoda si izmenjujeta zdravnike iste dejavnosti in jih plačujeta po pogodbah."

(Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber o tem, da so dolge čakalne dobe ključna spodbuda za cvetenje dvoživkarstva v zdravstvu; via Dnevnikov Objektiv)