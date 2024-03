»Porast skrajne desnice bomo učinkovito ustavili le, če bomo poskrbeli za ekonomsko varnost ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje so dojemljivi za ideje skrajne desnice, ker so v negotovem ekonomskem položaju in jih je strah. Porast skrajne desnice bomo učinkovito ustavili le, če bomo poskrbeli za ekonomsko varnost ljudi, kar bi lahko dosegli z redistribucijo premoženja s pravičnejšo obdavčitvijo najbogatejših. Skrajna desnica obljublja vrnitev v nostalgično preteklost, ki pa je seveda nemogoča, saj se toka časa ne da magično obrniti. Izstop iz Evropske unije, za katerega se kot vrnitev v domnevno idilično preteklost zavzema AfD, je z ekonomskega vidika smešna ideja. Za gospodarsko situacijo v državi bi bil tak izstop uničujoč."

"Porast skrajne desnice je torej tudi kulturni povratni odziv ljudi, ki se bojijo za svoje privilegije. V le dveh ali treh generacijah so skupine ljudi, ki so bile tradicionalno v družbi marginalizirane, dobile mnogo več družbene moči, kot so je imele. Ženske so volilno pravico v Nemčiji dobile šele pred sto leti, v Švici pred le petdesetimi. Ni presenetljivo, da se ti, ki so včasih imeli moč določati, kaj je v družbi sprejemljivo in kaj ne, in še vedno zasedajo večino pozicij moči, počutijo ogrožene."

(Carola Rackete, ekologinja in aktivistka, ki se bo letos kot ena vodilnih kandidatk nemške Levice potegovala za sedež v evropskem parlamentu, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o tem, ali levici sploh lahko uspe ustaviti porast skrajne desnice)