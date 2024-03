Zgled za nadaljnje krivoverske procese

V času življenja si je učenjak Peter Abelard nakopal veliko sovražnikov

Abelard je učence opominjal, »naj iščejo resnico in si ustvarijo jasno sliko« (slika Jean-Achilla Benouvilla; 1837).

© Wikimedia Commons

Peter Abelard nakopal veliko sovražnikov. Najprej ga je dal stric njegove ljube kastrirati, nato pa so ga leta 1141 lovci na krivoverce zvlekli še pred cerkveno sodišče. To je postal zgled za nadaljnje krivoverske procese.

"Peter Abelard bi moral pravzaprav postati vitez kot njegov oče, in ne učenjak. Deček se je rodil leta 1079 v bližini Nantesa, bil je prvorojenec, naslednik. Toda Abelard je namesto vojnih trofej izbral boje duha in se podal na akademsko pot, kot je zapisal v svoji avtobiografiji Historia calmitatum. Mladenič se je preselil v Pariz, kjer je po zaslugi govorniškega daru in bistroumnosti v razpravah kmalu prekašal svoje učitelje," piše Dela Kienle.

"V času življenja si je Abelard nakopal veliko sovražnikov – mož, ki so bili duhovno ali retorično slabši od njega. Kljub temu so mu leta 1114 dodelili katedro na ugledni stolniški šoli Notre Dame v Parizu. Postal je slaven, dobro plačan magister, na predavanjih logike in teologije so študenti njegove besede kar požirali. Vse to pa je izgubilo pomen, ko se je leta 1117 zaljubil v Heloizo. Uročila ga je njena lepota, pa tudi njeno bogato znanje. Vedoželjno sedemnajstletnico je podpiral njen stric in skrbnik Fulbert. Kanonik stolnice Notre Dame ga je sprejel pod svojo streho in mu prepustil nadaljnjo izobrazbo nečakinje," še poudari Kienle.

