Transspolnost? Tri leta zapora!

SDS predlaga prepoved javne razprave o spolni usmerjenosti. Gre za skorajda dobesedni prevod madžarske ureditve in poskus prenosa ruske represije v Slovenijo.

Protishod« mladih konservativcev iz vrst podmladka SDS med povorko Parade ponosa (v sredini vplivnica in podpredsednica podmladka Zala Klopčič), 17. junij 2023, Ljubljana

© Gašper Lešnik

Pred slabimi tremi leti, junija 2021, je madžarski parlament na predlog Fidesza Viktorja Orbána uzakonil prepoved »predstavljanja in promocije spolne identitete, drugačne od spola pri rojstvu, ter spremembe spola in homoseksualnosti osebam, mlajšim od 18 let«. S tem se je zares razplamtel spor med Orbánovim režimom in evropsko komisijo, ki je neuspešno zahtevala, naj te in druge posege v pravice gejev, lezbijk in transspolnih oseb odpravi, in potem pred sodiščem EU zoper državo vložila tožbo, ki se ji je pred časom pridružila tudi Slovenija. Zakaj govorimo o tem?