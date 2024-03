Kaj pa mir?

Oborožuje se Evropa, oborožujejo se Rusija, ZDA, Kitajska. Več orožja pa ni nikoli prineslo več miru.

Vojko Volk

© Luka Dakskobler

Charles Michel, predsednik evropskega sveta, je 19. marca objavil daljše besedilo o vojni v Ukrajini. Njegove besede ne puščajo nobenih dvomov. »Dve leti po začetku vojne je jasno, da se Rusija v Ukrajini ne bo ustavila, kot se pred desetimi leti ni ustavila na Krimskem polotoku. Nadaljuje taktiko destabilizacije – v Moldaviji, Gruziji, na južnem Kavkazu, zahodnem Balkanu in še dlje na afriški celini,« je zapisal. Po njegovem mnenju Rusija »pomeni resno vojaško grožnjo evropski celini in svetovni varnosti. Če se EU ne bo pravilno odzvala in ne bo dovolj podprla Ukrajine, da bi ustavila Rusijo, bomo na vrsti mi. Zato moramo biti obrambno pripravljeni in preiti v ’vojno gospodarstvo’. Čas je, da prevzamemo odgovornost za lastno varnost. Ne moremo se več zanašati na druge ali biti na milost in nemilost prepuščeni volilnim ciklom v ZDA ali drugje.« Charles Michel je torej prepričan, da so Evropejci preveč ravnodušni, da se požvižgajo na varnost in da za vojsko namenjajo premalo denarja. Omenimo zgolj za primer – Rusija menda na leto proizvede približno tri milijone kosov topniškega streliva, ZDA in Evropa naj bi bile skupaj sposobne izdelati zgolj 1,3 milijona kosov tega streliva na leto.