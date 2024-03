Sorazmerna represija?

Tožilstvo ni našlo kaznivih dejanj med policijskimi aktivnostmi na protestih proti Janševi vladi

Običajno in sorazmerno policijsko posredovanje

© :Željko Stevanić, IPF

Marsikomu v laični in tudi v strokovni javnosti se je zdelo, da je policija – policijski šefi v pisarnah, ki so se udinjali politiki, in policisti na terenu – nad protivladnimi protestniki v času zadnje Janševe vlade izvajala nesorazmerno represijo. To je ne nazadnje potrdil tudi strokovni nadzor notranjega ministrstva v času, ko ga je vodila Tatjana Bobnar. V povezavi s tem je bilo podanih več deset prijav in kazenskih ovadb, a so jih na tožilstvu bolj ali manj brez izjem zavrgli.