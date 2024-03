Satirična stranka, ki si je za nalogo zastavila, da bo Violeto Tomić spravila v evropski parlament

Nič od tega

Fotografije sanjske liste Nič od tega, ki volivcem obljublja srečo in brezplačno kopanje v toplicah, pa tudi zmago na Evroviziji

Leta 2010, potem ko je tudi Islandijo zadela svetovna finančna kriza, tamkajšnji bančni sistem pa se je dobesedno sesul, je na lokalnih volitvah v Reykjaviku slavila stranka s pomenljivim imenom – Najboljša stranka (Besti flokkurinn). Ustanovil jo je islandski komik Jón Gnarr. Šlo je za satirično stranko »anarhosurrealistov«, kakor so se poimenovali njeni člani, ki je med predvolilno kampanjo obljubljala brezplačne brisače v javnih kopališčih, severnega medveda v lokalnem živalskem vrtu in gradnjo zabaviščnega parka Disneyland.

Najboljša stranka je nato res zmagala na volitvah, v mestnem svetu je zasedla šest sedežev od 15, Gnarr pa je za štiri leta postal župan Reykjavika. V stranki so se bili primorani zresniti, iz satirične se je za štiri leta prelevila v čisto pravo politično stranko, ki je v mestu zastopala napredne politike.

Islandska Najboljša stranka ni edina takšna stranka. Na Madžarskem recimo poznajo Stranko psa z dvema repoma, ki je volivcem v preteklosti obljubljala večno življenje, dva sončna zahoda na dan in manjšo težnost. Avstrijci imajo Stranko piva, njen predsedniški kandidat je na volitvah predlani pristal na tretjem mestu. Prav tako satirični nemški stranki Die PARTEI je na zadnjih volitvah uspelo v evropski parlament spraviti kar dva poslanca.

Na letošnje evropske volitve se odpravlja tudi novoustanovljena satirična stranka Nič od tega (NOT), katere vodji sta aktivist Boris Žulj, pred leti soustanovitelj stranke Solidarnost, in nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić. Prvi cilj stranke je, pravijo njeni privrženci, Violeto Tomić spraviti v evropski parlament, sicer pa volivcem med drugim obljubljajo neizmerno srečo, obilico denarja, brezplačno kopanje v toplicah in zmago na Evroviziji. Obenem bi radi v državi uzakonili korupcijo in jo obdavčili. »Ko bo namreč korupcija zakonita, bomo za 60 odstotkov manj koruptivni od drugih in 50 odstotkov cenejši od konkurence,« imajo zapisano v programu. V skladu s tem predlagajo tudi preimenovanje Slovenije v »Koruptland«.

A kje se satira pravzaprav konča in začne resno politično delovanje? »Mislimo smrtno resno,« odgovarja Violeta Tomić. »Prepričani smo, da lahko s svojim načinom in s svojo prisotnostjo med šaljivci v evropskem parlamentu vanj prinesemo malo zdrave pameti, logičnega razmišljanja, pokončne drže, ponosa in nazadnje tudi nekaj humorja in satire. Predvsem pa bodite prepričani, da se bo končno slišal glas v dobro Slovenije in da nas ne bodo več zamenjevali s Slovaško!« Pestro politično brbotanje pred evropskimi volitvami poteka tudi v parlamentarnih strankah. Pri SDS so kandidate razkrili že prejšnji mesec, nosilka liste bo evropska poslanka Romana Tomc, sledi ji evropski poslanec Milan Zver in nato nekdanji notranji minister Aleš Hojs ter poslanca Franc Breznik in Branko Grims. V Novi Sloveniji so to storili minuli teden. Nosilec liste bo kar predsednik stranke Matej Tonin, sedanjo evropsko poslanko Ljudmilo Novak so uvrstili na sam rep. Nosilka liste Levice naj bi bila poslanka Nataša Sukič, na njenem repu se bo zgolj kot podporni kandidat znašel minister za delo Luka Mesec. V Gibanju Svoboda so listo določali v sredo, na njej je zagotovo pričakovati oba sedanja evropska poslanca Ireno Jovevo in Klemna Grošlja, uradno naj bi jo predstavili aprila. Socialni demokrati se ta trenutek ukvarjajo predvsem z aprilskim kongresom stranke, na katerem bodo volili novo vodstvo.

V boj za stolček v evropskem parlamentu se odpravlja tudi nekdanji novinar TV Slovenija in dolgoletni zunanjepolitični komentator Uroš Lipušček. Na volitvah bo nastopil kot nosilec skupne liste Dobre države in Desusa, je prejšnji teden razkril za N1. Njegova stališča so znana, med drugim nasprotuje dodatnemu oboroževanju Evropske unije.