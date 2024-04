Razlike v mitih o stvarjenju

V 13. stoletju je papež pozval k vojni proti katarom

Izgon katarov iz Carcassonna leta 1209

© Wikimedia Commons

V članku z naslovom »Pobijte vse!«, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, Christoph Gunkel piše o tem, da je v 13. stoletju papež pozval k vojni proti katarom. Katoliški vitezi so kljub krvavim pokolom le stežka zlomili odpor drugovercev.

"Do spora med njimi in Rimom je prišlo predvsem zaradi razlik v mitih o stvarjenju. Po mnenju katarov Bog ni ustvaril vsega, zato so zavračali Staro zavezo. Verjeli so, da je zli svet ustvaril hudič. Ljudi so imeli za padle angele, katerih nekoč čiste duše je Satan ujel v grešno meseno lupino. Zato so katari zavračali vse telesno, tudi spolnost. Spolnost v zakonu se jim je zdela enako nizkotna kot seks s prostitutko. Prehranjevali so se vegansko, vsa hrana, ki je veljala za posledico razmnoževanja, je bila tabu. Izjema so bile ribe, star krščanski simbol," piše Christoph Gunkel.

"Duhovniška elita, ki se je zavezala askezi in revščini, je hodila iz kraja v kraj in pridigala. Njeni predstavniki so se imenovali perfecti, popolni, med njimi so bile tudi ženske. Popolni so smeli podeliti consolamentum, tako imenovani krst v duhu. Ta zakrament so podeljevali ljudem na smrtni postelji: odpuščanje grehov brez protiusluge, krepostno življenje za odrešitev ni bilo nujno," še poudari Gunkel.

