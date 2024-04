Božji norec

Papeži so dali številne skupine pokončati zaradi krivoverstva, bratovščini Frančiška Asiškega pa so prizanesli

V članku z naslovom Božji klovni, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, Frank Patalong piše o tem, da so na začetku 13. stoletja reformna gibanja pridigala ponižnost in uboštvo. Papeži so dali številne skupine pokončati zaradi krivoverstva, bratovščini Frančiška Asiškega pa so prizanesli.

"V cerkveni zgodovini je le ena oseba, glede katere so (z izjemo pravoslavne) enotne vse veroizpovedi: to je Frančišek Asiški. Evangeličani v njegovem sporočilu prepoznavajo osnovne elemente nauka reformacije. Tudi za anglikance in starokatolike je svetnik. Božji norec, kot se je imenoval sam, že 800 let prinaša luč v najtemnejše kotičke Cerkve. Najbrž je njegova bratovščina ravno zaradi tega preživela srednji vek – v nasprotju s številnimi drugimi idejno zelo sorodnimi skupinami, katerih predstavnike so preganjali kot krivoverce, jih prepovedovali, nekatere pa celo zažgali na grmadi," piše Frank Patalong.

"V svojem času Frančišek namreč ni bil izjema: sledil je razširjeni struji. Krščanske skupnosti, ki so se zgledovale po idealni podobi praskupnosti in uboštvu, so se po Evropi širile vse od 11. stoletja. Že papež Gregor VII. je v času svojega službovanja od leta 1073 do 1085 pozival menihe in klerike k večji askezi, a so njegove polovičarske reforme nasprotna gibanja le še podžgale. Nasprotniki Cerkve so veliko dosledneje uveljavljali tisto, kar so duhovniki le priporočali, živeli pa še vedno ne," še poudari Patalong.

