Mlada Francozinja iz kmečke družine, ki je ponižala Angleže

Leta 1431 je Katoliška cerkev Ivano Orleansko poslala na grmado

V članku z naslovom Od skušnjavke do narodne junakinje, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, Katja Iken piše o tem, da je leta 1431 Katoliška cerkev Ivano Orleansko poslala na grmado. Mlada Francozinja iz kmečke družine je ponižala Angleže – in vztrajala, da je neposredno povezana z Bogom.

"Utemeljitev strahovite kazni je bila, da se ni hotela ukloniti avtoriteti Cerkve in namesto tega vztrajala, da je neposredno povezana z Bogom. Ravno Ivana Orleanska, globoko verna katoličanka, je bila v resnici ena prvih protestantskih mučenk, zapiše britanski pisatelj George Bernard Shaw v predgovoru k svoji gledališki igri Sveta Ivana, napisani leta 1924. Protestantka zato, ker tako kot stoletje pozneje Martin Luter ni hotela priznati Cerkve za nujno potrebno posrednico v verskih zadevah. Namesto tega je trmasto vztrajala, da prejema sporočila neposredno od Boga in ravna po njegovem ukazu," piše Katja Iken.

"Po nekaterih izjavah je leta 1412 v lorenski vasi Domrémy v kmečki družini rojena svetnica že pri trinajstih letih prvič zaslišala nebeške glasove. V spremstvu bele svetlobe so Ivano spodbujali, naj živi zgledno, kar je sprva razumela tako, da mora še bolj zavzeto moliti."

