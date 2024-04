»Tisočletni sen Slovencev je bil, da bi bili sami«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji res vlada kontinuiteta. In to ne od včeraj. Tako je bilo že v časih, ko smo morali pošiljati naše fante na misije v križarske vojne, da bi osvobodili Kristusov grob. To je bilo v nasprotju z narodnim duhom. Tisočletni sen Slovencev je bil, da bi bili sami. Nič nočemo imeti z nikomer. Sami sebi smo dovolj. Pustite nas na miru. Tako je bilo v srednjem veku in tako je danes."

"Zgled je Švica. To je evropska država, ki ni formalno vpeta v evropske integracijske tokove. Na mejah ima policijsko kontrolo za vse, v žepu pa nacionalno valuto zase. Ima sijajno lastno vojsko, ki pa je ni treba uporabiti, ker Švice nihče ne napade. Zato ji ni treba vstopati v vojaška zavezništva in pošiljati ekspedicijske korpuse na konec sveta. To ustvari odlične pogoje za sklepanje poslov."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o tem, da je bil načrt realizacije tisočletnega sna, da Slovenija postane druga Švica; via Dnevnikov Objektiv)