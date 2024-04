Vseslovenski shod za svobodno Palestino

Protest bo potekal v nedeljo, 7. aprila ob 16.30 na Trgu republike v Ljubljani

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom v Ljubljani leta 2014

© Borut Krajnc

V nedeljo 7. aprila, bo minilo točno šest mesecev od začetka izraelskih napadov na palestinsko ljudstvo v Gazi, ki so obenem tudi zaostrili genocid, ki se sicer traja že desetletja. Iniciativa Slovenci za Palestino ob tem organizira protestni shod, ki bo potekal ob 16.30.

"Več kot 30.000 ljudi je mrtvih, 70.000 ljudi ranjenih, prebivalstvo pa trpi za najhujšo lakoto sodobnega časa. Vendar naša vlada in EU še vedno nista uvedli niti ene sankcije, vojaškega embarga, prekinila diplomatskih odnosov z Izraelom ali sprožila drugih ukrepov, ki bi lahko prisilili Izrael v ustavitev ognja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Prihajajoči shod so organizatorji označili za največji protest v podporo svobodni Palestini z zahtevo po uvedbi sankcij proti Izraelu. Somišljenike in somišljenice, ki se nameravajo udeležiti shoda, pa naprošajo, da s seboj na protest prinesejo uporabna oblačila in obutev, s katerimi želijo v spomin na žrtve prekriti Trg republike.

Oblačila bodo nato donirali za dobrodelno dražbo, ki bo v obliki umetniškega sejma in garažne razprodaje potekala dan kasneje oziroma v ponedeljek 8. aprila, ob 18. uri v Galeriji ŠKUC, denarne donacije pa bodo nakazane palestinski fundaciji Ghassan Abu Sittah’s children fund.