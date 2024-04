»To je močno sporočilo, in upam, da ga bodo srbske oblasti upoštevale«

IZJAVA DNEVA

"Evropski parlament je najbolj vneti podpornik širitve EU. Zahodni Balkan smo pustili predolgo čakati. Zato pozdravljam nedavno odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino. Širitev ostaja naše najmočnejše geopolitično orodje, kajti razširjena EU pomeni močnejšo EU. Zato upam, da bo ta resolucija pozitivno vplivala na Srbijo, da se bo ta odzvala ter sprejela vse nujne ukrepe, da bo lahko nadaljevala svoje pridruževanje EU. Evropski parlament je dal jasno vedeti, da bo pri pristopnih pogajanjih s Srbijo napredek dosežen le tedaj, če bo država naredila velik korak naprej pri sprejemanju z EU povezanih reform, vključno z uresničevanjem priporočil Ovse in Beneške komisije."

"Evropski parlament je hkrati pozval Evropsko komisijo in Svet Evrope, naj pri tem procesu pridruževanja uporabita strogo pogojevanje glede dodeljevanja sredstev. Menim, da je to močno sporočilo, in upam, da ga bodo srbske oblasti upoštevale. Vedno smo podpirali politični pluralizem in krepitev inkluzivnega volilnega okolja v Srbiji, zlasti skozi medstrankarski dialog in proces parlamentarnega dialoga. Pripravljeni smo dodatno spodbujati smiselni dialog med vlado in opozicijo v Srbiji, da bi odpravili sedanjo klimo globoke politične polarizacije. Vsaka kandidatka za članstvo ima svojo lastno pot, toda vse morajo izpolniti enake pogoje za pridružitev."

(Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto – o nepravilnostih pri volitvah v Srbiji)