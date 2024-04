Vključevanje namesto izključevanja

Premier Robert Golob govori o vključevanju tujcev v družbo, v medijih in na telefonih pa spremljamo zgolj stereotipe, širjenje strahu in spodbujanje ksenofobije

Zavračanje beguncev na protivladnem shodu v organizaciji SDS, 21. marec, Ljubljana, Slovenija

© Borut Krajnc

Ko je prejšnji teden premier Robert Golob z vladno ekipo stopil pred poslance, da bi odgovoril na aktualna poslanska vprašanja, je moral seveda spregovoriti tudi o migracijah. Verjetno je eden prvih slovenskih politikov, zagotovo pa prvi predsednik vlade, ki je odkrito spregovoril o težavah, s katerimi se bo morala politika na tem področju ukvarjati v prihodnjih letih in desetletjih. »Integracija tujcev, tako legalnih migrantov kot ilegalnih migrantov, je ena od ključnih nalog,« je dejal Golob in dodal, da je vključevanje tujcev v družbo edina pot naprej, ker Slovenija potrebuje tudi tujo delovno silo, čeprav bo to dolgotrajen in zahteven proces, ki se bo marsikomu zdel neizvedljiv. »Ne bomo dovolili segregacije, ker je pot od segregacije do vzbujanja sovraštva tako enostavno preprosta in kratka, da se, žal, zagotovo kakšen ne bo mogel upreti. Te možnosti ne bomo dali,« je bil odločen Golob in nadaljeval, da si želi, da tujci »pridejo z družinami, da se lažje integrirajo,« ter zaključil s pozivom političnim nasprotnikom, naj »raje, kot da nabiramo politične točke, predlagam, da se vsi, ki imate na tem področju željo po sodelovanju, vključite v delovne skupine. Danes tukaj ni nobenega od stroke, smo samo politiki. Dajmo priložnost stroki, da najde prave rešitve.«